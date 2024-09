× Igitt! ORF-Kantine wurde wegen Schädlingsbefall gesperrt

Die ORF-Stars müssen ausgerechnet in der heißen Phase des Wahlkampfes auf ihre geliebte Kantine verzichten.

In der Endphase des Wahlkampfes wird auch im ORF-Zentrum am Küniglberg so manche Überstunde geschoben - doch diesmal wird so mancher ORF-Star möglicherweise hungrig bleiben. Wie oe24 erfuhr, musste die stets hochgelobte und wegen ihrer günstigen Preise oft kritisierte Kantine des ORF gesperrt werden - wegen Schädlingsbefalls.

"Punktueller Befall"

"Mit großem Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass Küche und Kantinenräumlichkeiten sowie das Workcafé ab sofort geschlossen werden müssen, da punktueller Schädlingsbefall festgestellt wurde und wir insgesamt kein Risiko eingehen", heißt es in dem Mail an alle Mitarbeiter, das oe24 vorliegt.

"Notversorgung geplant"

Und weiter: "Gemeinsam mit der Pächterin EUREST versuchen wir ab morgen Mittwoch, den 25. September 2024, eine Notversorgung der wichtigsten Mahlzeiten sicherzustellen und werden Sie darüber gesondert informieren."

Der ORF, so endet der Brief nach einer Entschuldigung, "trifft kein Verschulden". Vom ORF selbst gab es dazu keinen Kommentar.