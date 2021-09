ImpfKrieg eskaliert: Jetzt alle gegen FPÖ

Wenige Tage vor der OÖ-Wahl liefern sich Türkis und Blau einen regelrechten „Impfkrieg“.

Wien. Wahlkämpfe vor Landtagswahlen sind im Nationalrat ja üblich – doch das, was sich ÖVP und FPÖ da am Mittwoch in der Hofburg lieferten, war schon besonders. Besonders aggressiv, besonders hasserfüllt – dabei sind beide Parteien in Oberösterreich ja in einer Koalition ...



Betrugsübung. Die ÖVP hatte schon mal vorgebaut und ein Wut-Video der Jung-Türkisen online gestellt (s. r.). Im Nationalrat selbst machte Kickl dem Türkisen dann die Freude, seinerseits Öl ins Feuer zu gießen – er ist ja ebenfalls im Wahlkampf.



