Internet lacht über Photoshop-Fail der SPÖ

"Umwelt & Klima – Unsere Forderungen" – so wirbt die Salzburger SPÖ auf Instagram für ihr Wahlprogramm. Gesicht des Sujets ist der rote Landesparteichef David Egger, der abgebildete Körper scheint jedoch im Vergleich unproportional klein. Eine Fotomontage also, mit der sich Egger umgeben von Wölfen, einem Hirsch und anderen Waldgeschöpfen als wahrer Naturbursche inszenieren will.

Der vermeintliche Photoshop-Fail könnte jedoch beabsichtigt sein. Denn das Bild, worauf Eggers Kopf montiert wurde, stammt von Arnold Schwarzenegger. Nicht nur das Wortspiel der beiden Namen ist offensichtlich – auch "Arnie" engagiert sich seit Jahren in Sachen Umweltschutz.

You can learn about my home country’s explosive forests live at @ClimateAWS tomorrow, along with concrete solutions for building the clean energy jobs of the future and protecting our people from pollution. Tune in: https://t.co/RiFDrL5TsP pic.twitter.com/h1uR2NgcpW