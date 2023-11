× Jetzt knackt Kickl sogar bei Kanzlerfrage die 30er-Marke

Bei seiner Wahl zum FPÖ-Obmann vor etwas mehr als zwei Jahren galt Herbert Kickl noch als zu radikal, um mehrheitsfähig zu sein.

Höhenflug. Nun, der FPÖ-Chef hat zwar seinen Stil nicht ­geändert – starken Zuspruchs kann er sich aber jetzt sehr wohl erfreuen.

In der brandaktuellen Lazarsfeld-Umfrage kommt Kickl (2.000 Befragte vom 20. bis 22.11.2023, max Schwankung 2,2 %) in der Hochrechnung auf sage und schreibe 30 %, die ihn im Direktverfahren zum Kanzler wählen würden – das ist ein Prozentpunkt mehr, als derzeit seine Partei hat – Kickl ist also zum Zugpferd ­geworden.

Auch in den Rohdaten, die Lazarsfeld als Grundlage seiner Hochrechnung hernimmt, hängt der FPÖ-Obmann die Chefs der Konkurrenzparteien – Kanzler Karl Nehammer von der ÖVP sowie SPÖ-Chef Andreas Babler – mehr als klar ab. Radikalität scheint inzwischen kein Handicap mehr zu sein.