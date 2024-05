Jetzt packt Bohrn-Mena über Schilling-Affäre aus

Nachdem die Grüne EU-Kandidatin Lena Schilling mit schweren Vorwürfen konfrontiert ist, packt nun die Hauptbetroffene aus - ihre ehemalige Freundin Veronika Bohrn Mena.

Nachdem am Dienstagabend Vorwürfe an die Grünen Spitzenkandidatin Lena Schilling bekannt geworden sind, kommen immer mehr Details ans Licht. Der Standard berichtete unter anderem von einer gerichtlichen Unterlassungserklärung vom April 2024. Schilling verpflichtete sich darin, Aussagen über ihre frühere Freundin, die während der Schwangerschaft von ihrem Ehemann derart geschlagen worden sei, dass sie eine Fehlgeburt erlitt, zu unterlassen.

Nun meldet sich die betroffene Freundin und ihr Ehemann zu Wort. Bei dem Ehepaar handelt es sich um die Öko-Aktivisten und Buchautoren Sebastian und Veronika Bohrn Mena. Veronika Bohrn Mena bestätigte auf X: "Nachdem nun auch schon mein Name zigfach genannt wurde: ja in der Unterlassungserklärung geht es auch um mich." Sie habe nicht gewollt, dass diese Erklärung öffentlich wird und habe sie dem Journalisten "erst gegeben, nachdem ich unzählige Male darauf angesprochen wurde und schon alles bekannt war."

Nachdem nun auch schon mein Name zigfach genannt wurde: ja in der Unterlassungserklärung geht es auch um mich und wollte nicht dass sie öffentlich wird. Ich habe sie @fabian_schmid erst gegeben nachdem ich unzählige Male darauf angesprochen wurde und schon alles bekannt war. https://t.co/dYGpWOaBOD — Veronika Bohrn Mena (@VBohrnMena) May 8, 2024

Sie habe lediglich vertraulich mit zwei Journalisten über Lenas Lügen gesprochen, schreibt Veronika Bohrn Mena auf X weiter. "Warum Lena diese furchtbaren Vorwürfe frei erfunden hat, weiß sie selbst nicht. Ich weiß es auch und es hatte nichts mit Sorge um mich oder meine Familie zu tun." Schilling sagte dagegen auf der Pressekonferenz, sie habe sich um ihre Freundin gesorgt und das im engsten Kreis besprochen.

Auch Veronikas Mann Sebastian Bohrn Mena äußerte sich nun auf X. Er habe Lena Schilling im Alter von 17 Jahren kennengelernt und immer unterstützt. "Ich wusste aber nicht, mit wem ich es wirklich zu tun habe. Es ist wohl eine der größten Enttäuschungen meines Lebens."

Einige persönliche Worte zur Causa #Schilling: Ich habe @LenaSchilling1 im Alter von 17 Jahren kennengelernt – und immer unterstützt, auf all ihren Wegen. Auch, als sie sich entschlossen hat für die Grünen zu kandidieren. Ich wusste aber nicht, mit wem ich es wirklich zu tun… pic.twitter.com/8ERnXSMrWi — Sebastian Bohrn Mena (@sbohrnmena) May 7, 2024

Neben der Unterlassungserklärung soll Schilling auch weitere Vorwürfe erfunden haben. So soll sie behauptet haben, ein TV-Journalist habe sie belästigt. Das stellte sich in internen Untersuchungen als falsch heraus. Auch eine Affäre zu einem ORF-Journalisten habe sie erfunden. Veronika Bohrn Mena schreibt dazu auf X: "Mir tut es leid das sagen zu müssen, aber Belästigungs- und Missbrauchsvorwürfe zu erfinden ist nicht in Ordnung. Das kann man nicht unterstützen und dass die Grünen das mittragen halte ich für unverantwortlich, auch Lena Schilling selbst gegenüber."