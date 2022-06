Landesparteitag der SPÖ Kärnten in Klagenfurt gestartet

Mit Blasmusik, Pop, Kaffee und Gebäck ist die SPÖ Kärnten am Samstag in den Landesparteitag gestartet.

Nach dem Auftakt am Freitagnachmittag mit Anträgen und Diskussionen steht am Samstag die Wiederwahl von Peter Kaiser zum Landesparteivorsitzenden am Programm, mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses wurde am frühen Nachmittag gerechnet. Beim letzten Parteitag 2019 hatte Kaiser 99,34 Prozent Zustimmung erhalten.

Von 534 eingeladenen Delegierten waren am Samstag 424 anwesend, was einer Quote von 79,4 Prozent entspricht, hinzu kommen noch 103 Gäste. Unter ihnen war auch Bundesparteiobfrau Pamela Rendi-Wagner, von Landesgeschäftsführer Andreas Sucher als "Powerfrau für eine gute Zukunft des Landes" vorgestellt. Aus den Reihen der SPÖ anwesend waren auch noch Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch und Michael Lindner (Oberösterreich).