Von Klagenfurt direkt nach Hamburg fliegen

Ab Klagenfurt kann man im Winter direkt nach Hamburg und London-Stansted fliegen, 13 Verbindungen pro Woche nach Wien machen durch Umsteigen auch weitere Reisen leichter möglich.

Klagenfurt. Am Mittwoch gab die Austrian Airlines bekannt, dass sich die Kärntner im Winter auf bessere Flugverbindungen direkt ab Klagenfurt freuen dürfen. In den Wintermonaten gibt es zwischen sieben und neun wöchentliche Flüge nach Wien, ab März sind es wieder 13 Flüge wöchentlich, um mittels Umsteigeverbindungen über das Drehkreuz Wien Ziele in ganz Europa einfach erreichen zu können.

Neu dazu kommt eine direkte Verbindung nach Hamburg: Jeden Samstag zwischen Jänner und März hebt ein Flugzeug mit 120 Sitzplätzen Richtung Hansestadt ab. Der Winterflugplan überrascht aber auch mit zwei wöchentlichen Verbindungen nach London-Stansted mit Ryanair. In den Weihnachtsferien sind es sogar drei Flüge.