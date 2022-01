Kanzler: 1. Krisen-Gipfel zu Omikron

Die Heiligen Drei Könige bringen heuer Analysen zur Corona-Lage in Österreich.

Wien. Nach Silvester ist vor dem Corona-Gipfel. Noch während seines Urlaubs in Kärnten lud Bundeskanzler Karl Nehammer zum ersten Corona-Gipfel des jungen Jahres: Am 6. Jänner kommen Regierung, GECKO-Kommission und die Landeshauptleute zusammen, um über die aktuelle Corona-Lage im Land zu beraten.

Hintergrund. Bis dahin gibt es noch viel zu tun, daher arbeiten die GECKO-Untergruppen schon seit Tagen an ihren Analysen, wie ein Sprecher gegenüber ÖSTERREICH bestätigte. Diese werden dann am 4. Jänner innerhalb der Kommission besprochen und beim Gipfel mit Bund und Ländern vorgestellt.

Ernste Lage. Ob es am Donnerstag tatsächlich zu neuen Maßnahmen kommt, lässt sich derzeit noch nicht absehen, so ein Insider zu ÖSTERREICH. Klar ist: Die Corona-Lage ist nach wie vor ernst. Aus GECKO-Kreisen will man alles tun, um die Fallzahlen weiterhin so niedrig wie möglich zu halten.

Omikron. Wegen der steigenden Bedrohung durch die grassierende Omikron-Variante erwartet die Kommission „sehr rasche Veränderungen“, so ein Sprecher am Sonntag. Daher will man am derzeit strengen Maßnahmenpaket festhalten. Mit FFP2-Maskenpflicht, Lockdown für Ungeimpfte, Sperrstunde und Einreisebeschränkungen hofft man der Corona-Lage Herr werden zu können.

Neue Maßnahmen. Gemeinsam mit Länderchefs und Regierung will man diese Maßnahmen und die aktuelle Lage am Donnerstag evaluieren – Verschärfungen kann man dabei nicht ausschließen.