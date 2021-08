Kanzler auf Abschieds-Besuch bei Merkel

Heute in der Früh beginnt die Berlin-Reise von Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Wien/Berlin: Ein Kurz-Besuch zum Abschied: Bevor die deutsche Kanzlerin Angela Merkel nach den Bundestagswahlen Ende September nach 16 Jahren ihr Amt abgibt, kündigt sich Bundeskanzler Kurz zu einem letzten Treffen an.

Dichtes Programm

Nach der Ankunft in Berlin um 9 Uhr früh erwartet den Kanzler ein dichtes Programm: Neben dem Vier-Augen-Gespräch mit Merkel wird er auch am Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates teilnehmen, im Anschluss erwartet Kurz dort eine Ehrenauszeichnung.

Afghanistan, Klima und Corona im Mittelpunkt

Arbeitstreffen. Als wichtigster Termin gilt das Arbeitstreffen mit der deutschen Kanzlerin. Bei dem Vier-Augen-Gespräch soll es neben den bilateralen Beziehungen der Nachbarländer vor allem auch um tagesaktuell-bedeutsame Themen gehen: Die Hilfe in Afghanistan, der Klimaschutz und die Corona-Pandemie werden dort erörtert, heißt es vorab aus dem Bundeskanzleramt.

Wirtschaftsreise. Begleitet wird Kanzler Kurz auf seinem Berlin-Besuch von Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer. Im Anschluss an die gemeinsame Teilnahme am Wirtschaftstag wird Kurz mit der „Ludwig-Erhard-Gedenkmünze“ geehrt.