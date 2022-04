Nach einem Telefonat mit Ukraine-Präsident Selenskyj wird Kanzler Nehammer ins Kriegsgebiet reisen.

Nach einem Telefonat mit Ukraine-Präsident Selenskyj gestern Abend bestätigt das Bundeskanzleramt, dass Bundeskanzler Karl Nehammer in den nächsten Tagen in die Ukraine reisen wird.

Ziel ist es, die Ukraine weiterhin bestmöglich humanitär und politisch zu unterstützen. Österreich hat bereits mehr als 17,5 Mio. Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds bereitgestellt sowie 10.000 Helme und über 9.100 Schutzwesten für den zivilen Einsatz geliefert. Österreich wird zeitnah weitere humanitäre Hilfe bereitstellen, heißt es in der Aussendung des Bundeskanzleramts.