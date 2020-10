Kanzler sagt Termin in Oberösterreich ab

Kurz wird beim Arbeitsgipfel in Linz nur per Video zugeschaltet

Die wegen des Corona-Falls im Bundeskanzleramt durchgeführten Corona-Tests der Regierungsmitglieder sind negativ ausgefallen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und die anderen Regierungsmitglieder - zwei Ministerinnen mussten nicht testen - bekamen in der Nacht auf Dienstag ihre negativen Ergebnisse. Aber ein Mitarbeiter aus dem Büro von Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP) ist ebenfalls infiziert.

Der Kanzler selbst hatte in den letzten Tagen keinen engen Kontakt mit den beiden Mitarbeitern und wird daher heute wieder im Kanzleramt in vollem Umfang seiner Tätigkeit nachgehen. Dennoch wird Sebastian Kurz die meisten Termine - wie in so einer Situation vorgesehen -vor allem per Telefon und in Videokonferenzen wahrnehmen. Das weitere Vorgehen werde nun mit der Gesundheitsbehörde abgestimmt, hieß es.

Arbeitsgipfel in Linz

Kurz wird deshalb auch nicht beim Arbeitsgipfel in Oberösterreich teilnehmen, sondern wird nur bei Video zugeschaltet. Oö. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hat Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter für Dienstagvormittag ins Linzer Landhaus geladen, um Maßnahmen zur Standort- und Arbeitsplatzsicherung zu erörtern. Dabei wird es auch um die für 2023 beabsichtigte Werkschließung des MAN Werks in Steyr gehen, was einen Verlust von 2.300 Beschäftigten bedeuten würde. Ursprünglich war ein persönliches Treffen zwischen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP)und Stelzer zu dieser Thematik geplant gewesen.

Gleich in zweifacher Hinsicht wurde dieser Termin adaptiert. Dem Vernehmen nach wird Kurz wohl per Video zu dem Gespräch zugeschaltet. Nachdem am Montag ein Mitarbeiter aus dessen engstem Kreis positiv auf SARS-CoV2 getestet worden war, hat der Kanzler bis zum Vorliegen seines Testergebnisses alle Termine abgesagt. An dem Treffen in Linz nehmen dafür jetzt auch die Sozialpartner - WK OÖ-Präsidentin Doris Hummer, AK OÖ Präsident Johann Kalliauer, IV OÖ Präsident Axel Greiner, AMS OÖ Landesgeschäftsführer Gerhard Straßer- sowie Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) teil.