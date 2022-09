Kanzler und VdB im selben Flieger

Weil halt daheim Termine warten, fliegen am Mittwochabend Van der Bellen und Nehammer – der Kanzler in der Economy-Plus-Klasse – in derselben Maschine nach Wien.

„So viele Flüge gibt es eben nicht“, so ein Spitzenbeamter. Flugzeugcrashs sind inzwischen extrem selten – sollte es aber passieren, stünde das Land ohne Staatsspitze da. Das genaue Prozedere: Vizekanzler Werner Kogler wäre dann der starke Mann im Staat: Er amtiert dann automatisch als Kanzler und als Bundespräsident. 20 Tage danach übernimmt das Dreier-Präsidium des Nationalrats den Präsidenten-Job.