"Karl, wie geht's?" Emotionaler Nehammer-Podcast ging Sonntag on-air

Karl Nehammer zeigt sich ab sofort im Podcast "Karl, wie geht's?" von seiner persönlichen Seite.

Karl, wie geht’s? Der neue Podcast mit Bundeskanzler Karl Nehammer von der Österreichischen Volkspartei ist Sonntagmorgen online gegangen. Wer ins Leben des Spitzenpolitikers eintauchen und ihn nah und persönlich erleben möchte, kann dies ab sofort auf Spotify tun.

Im Gespräch mit Georg Wawschinek wird sich eine Stunde lang Zeit genommen, um politische Zusammenhänge zu ergründen und einen Einblick hinter die Kulissen zu bieten. Dabei wird spannenden Fragen auf den Grund gegangen, wie:

Bist Du in Echt freundlicher als öfter mal im Fernsehen?

Wie ist Donald Trump am Telefon?

Warum werden Regierungen abgestraft?

Was lernst Du aus den aktuellen Wahlergebnissen?

Wir gehen in Folge eins gleich richtig in die Tiefe.

Einen kleinen Auszug aus der ersten Folge bietet folgendes Zitat: „Dann sagt einer zu mir: Verstehen Sie mich nicht falsch, Herr Bundeskanzler, aber mich interessiert das überhaupt nicht, ob sie das so oder so machen zu Hause. Sie sind der Bundeskanzler! Mich interessiert nur, wie sie das Problem lösen und der Rest ist mir ehrlich gesagt wurscht“, so Nehammer schmunzelnd.