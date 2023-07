Karner beriet sich mit Deutschlands Migrationsbeauftragtem

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Donnerstag den Sonderbevollmächtigten der deutschen Bundesregierung für Migrationsabkommen, Joachim Stamp, zu einem Arbeitsgespräch in Wien getroffen.

Thema waren laut einer Presseaussendung Migrations- und Rückübernahmeabkommen auf EU- und auf nationaler Ebene. Im Arbeitsgespräch wurden unter anderem mögliche weitere Abkommen erörtert, wie jenes, das Österreich kürzlich mit Indien abschloss.

Karner fordert mehr Unterstützung der EU-Kommission

"Ein Asylsystem kann nur dann glaubwürdig sein, wenn abgelehnte Asylwerber auch wieder in ihre Heimat zurückgebracht werden", ließ sich Karner in der Aussendung zitieren. Mit Deutschland wolle man auch weiterhin intensiv zusammenarbeiten. Es gelte, weitere "Vereinbarungen und Rückkehrabkommen mit Staaten in Asien und Afrika zu erzielen". Diesbezüglich forderte Karner mehr Unterstützung der EU-Kommission ein.

Weitere Themen beim Treffen waren die Migrationslage in Europa, die Situation in Deutschland und Österreich sowie der beschlossene Asyl- und Migrationspakt auf Ebene der EU-Innenminister.