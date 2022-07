Karner zieht Offensive gegen Schlepper durch

Innenminister Gerhard Karner will zukünftig noch mehr Schwerpunktaktionen.

Wien/Burgenland. Die Asylanträge in Österreich dürften heuer an die Rekordzahlen während der Flüchtlingswelle kratzen: Schon im April gab es um 214 % mehr als noch 2021. Auch die Aktivitäten im Bereich Schlepperei steigen laut BMI wieder an.

Dramatisch. Von „dramatischen Zahlen“ spricht Innenminister Gerhard Karner. Die heimische Polizei führte daher in der Nacht auf Freitag eine Schwerpunktaktion gegen Schlepperkriminalität durch. Dabei wurden 97 Flüchtlinge aufgegriffen und sieben Schlepper festgenommen.

50 Polizisten sollen die Balkan-Route schließen

Schlepper. Im Burgenland werden die meisten Flüchtlinge aufgegriffen. Sie treten oftmals die Reise nach Österreich über die Länder des Westbalkans an. Karner betont, dass diese Staaten sehr aktiv gegen illegale Migra­tion vorgehen. Trotzdem schickt er heimische Hilfe, um die Balkan-Route zu schließen: 50 Polizisten sollen dazu bis Mitte Juli an die serbisch-ungarische Grenze entsendet werden.

Drittstaaten. Das alleine wird laut dem ÖVP-Minister allerdings nicht ausreichen: Er drängt weiter auf rasche Asylverfahren und Verfahren in Drittstaaten außerhalb der EU. Das hatte auch der burgenlän­dische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ge­fordert.