× Keine Impf-Befreiungen: Chaos um Portal

Portal nicht fertig: Ungeimpfte können sich vorerst nicht von der Impf-Pflicht befreien lassen.

Wien. Ab morgen tritt die Impfpflicht in Kraft und gleich zu Beginn zeichnet sich ein Chaos um Impfbefreiungen ab. Das Portal der Elektronischen Gesundheitsakte ELGA, das alle Ausnahmen – also all jene Personen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mit einer Impfung vor einer Infektion schützen können – erfassen soll, ist noch nicht fertig. Der Start könnte sich sogar bis in den April hinein ziehen.

Personen, die eine Impf-Befreiung bräuchten, werden somit, etwa bei einer Polizei-Kontrolle, vorerst keine Befreiung vorzeigen können. Denn eine solche Ausnahme-Bescheinigung kann vom zuständigen Amts- oder Epidemiearzt ohne das ELGA-Portal nicht beantragt werden. Also können sich Ungeimpfte vorerst nicht von der Impfpflicht befreien lassen.

Somit werden die Strafen bei einem Impfpflicht-Verstoß auch erst ab April möglich sein.