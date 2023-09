Kern: Jemand plant mit viel Ehrgeiz Comeback von Kurz

Ex-Kanzler Christian Kern äußert sich zum neuen Kurz-Film.

Noch bevor der kritische Filmemacher Kurt Langbein in seinem "Projekt Ballhausplatz" mit dem Ex-Kanzler abrechnet, startet kommende Woche ein zweiter Film, Titel: "Kurz, der Film. Der Film ist laut eigenen Angaben eine Koproduktion der deutschen Opus-R mit der österreichischen Pongo Film.

Gemacht hat ihn Sascha Köllnreitner -er hatte auch Regie bei der Dokumentation "Mythos Kitzbühel" geführt. Filmstart ist der 8. September - also zwei Wochen bevor der Langbein-Streifen in die Kinos kommt. Schon am Mittwoch gibt es eine Premierenfeier.

ÖVP-Insider gehen davon aus, der Kick für den Film aus dem ÖVP-Umfeld kam mit dem Ziel, den Langbein-Film alt aussehen zu lassen. Laut Pongo- Film wurde der Streifen von der deutschen Partner-Firma vorfinanziert. Im Gegensatz zum "Projekt Ballhausplatz" kommt bei Pongo auch Kurz selbst zu Wort, in gediegenem Ambiente spricht der Ex-Kanzler von den Licht-und Schattenseiten seiner Karriere sowie von den Ermittlungen.

Polit-Comeback?

Zu Wort kommen neben Kurz-Getreuen wie Gerald Frischmann oder Stefan Steiner auch Kritiker wie Ex-Kanzler Christian Kern. Der ehemalige SPÖ-Chef äußerte sich am Sonntag auch auf Twitter zum neuen Kurz-Film. „Meine kritische Meinung zu Kurz und Umfeld sind bekannt. Die habe ich wiederholt dargelegt. Auch gegenüber einem als bis dahin progressiv geltenden jungen Regisseur“, so Kern.

Der Ex-Kanzler glaubt, dass mit dem Film ein mögliches Kurz-Comeback vorbereitet wird: „Das wirkliche Problem damit hat die ÖVP. Da plant gerade jemand mit viel Ehrgeiz sein Comeback“, so Kern. Das Gerücht, Kurz werde in dem Film sein Comeback verkünden, dementierte man hingegen in seinem Umfeld