Kickl fordert: "Mehrwertsteuer auf Treibstoffe halbieren"

Die Teuerungswelle sei nun auch bei den Treibstoffen angelangt, so Kickl. Daher fordert der FPÖ-Chef die Halbierung des Mehrwertsteuer-Satzes auf Treibstoffe.

Nachdem die Preise für Energie und Heizen gestiegen sind, hat die Teuerungswelle nun auch die Treibstoffe erreicht. Die Preise für Benzin und Diesel schnellen landesweit in die Höhe. Der FPÖ-Chef Herbert Kickl fordert in einer Aussendung "ein sofortiges Handeln der Bundesregierung ein: 'Der Finanzminister ist in dieser Krise der größte Gewinner – und das kann und darf es nicht sein. Wenn die Nettopreise für Treibstoffe steigen, dann profitiert vor allem der Staat durch die 20%ige Mehrwertsteuer. Daher muss der Mehrwertsteuer-Satz auf Treibstoffe sofort halbiert werden.'"

Damit könne der Staat eine "wirksame Soforthilfe für die Menschen umsetzen, die aktuell ohnehin einer beispiellosen Preislawine ausgesetzt sind". Kickl weiter: "Es kann einfach nicht sein, dass sich der Staat auf Kosten der Bürger bereichert.

In weiterer Folge müsse man sich auch die Mineralölsteuer ansehen und neu bewerten, so der FPÖ-Chef. Aktuell betrage diese pro Liter Diesel 39,7 Cent und pro Liter Benzin 48,2 Cent. Kickl könne sich vorstellen, "dass dieser Satz in Zukunft flexibel gestaltet und an das jeweilige Preisniveau des Nettopreises für Treibstoffe angeglichen wird."