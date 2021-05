Darum erhält Österreich 156 Millionen an EU-Sonderhilfen

Österreich erhält eine satte Hilfszahlung von der EU. Das Geld soll für den für den Kampf gegen das Coronavirus und für den Übergang zum klimagerechten Wirtschaften verwendet werden.

Fast 32 Millionen Euro gibt das Europaparlament am Dienstag aus dem Europäischen Solidaritätsfonds an Sonder-Coronahilfen für Österreich frei, wie die ÖVP-Europaabgeordneten Angelika Winzig und Simone Schmiedtbauer mitteilten. Fürs klimagerechte Wirtschaften soll Österreich laut SPÖ-EU-Mandatar Hannes Heide rund 124 Millionen erhalten.

"Einmal mehr zeigt Europa, dass es gerade auch in schwierigen Zeiten handlungsfähig ist und solidarisch handelt", so die beiden ÖVP-Abgeordneten. Seitdem der Solidaritätsfonds 2002 nach den "Jahrhundertfluten" ins Leben gerufen wurde, erhielt Österreich daraus insgesamt fast 180 Millionen Euro.

124 Millionen für Klima-Wirtschaft

Mit dem "Just Transition Fund" stehen insgesamt 17,5 Milliarden Euro zur Strukturentwicklung in Regionen zur Verfügung, die derzeit noch besonders von der Kohle- und Schwerindustrie abhängig sind, wie Heide mitteilte. "Für Österreich sind 124 Millionen Euro vorgesehen, derzeit für das Traunviertel und die östliche Obersteiermark", so der Sozialdemokrat. Das EU-Parlament will noch am Dienstag grünes Licht für den Fonds geben.