Köstinger spricht über ihre harte Kindheit

Tourismus- und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger gab Einblick in ihre Kindheit.

Wien. Ministerin Köstinger sprach anlässlich des Internationalen Weltmädchentages auf Instagram ungewöhnlich intim über ihre eigene Kindheit. Sie postete ihre Geschichte unter dem #thislittlegirlisme und will mit ihrem Beitrag andere Frauen inspirieren und motivieren.

Schicksalsschlag in der Familie

"Das kleine Mädchen bin ich" beginnt die Ministerin mit ihrer Geschichte. Aufgewachsen sei sie auf einem "kleinen Bauernhof in Kärnten mit tiefen Wurzeln und einem weiten Horizont." Danach berichtet sie von einem schweren Schicksalsschlag in der Familie: "Als Älteste von 3 Kindern war mein Leben geprägt von der schweren Krankheit meines Bruders und der Verantwortung, die daraus für mich entstanden ist." Sie musste sehr früh auf eigenen Beinen stehen und ihren eigenen Weg gehen, schreibt Köstinger im Instagram-Beitrag.

Sie habe stets einen "starken Antrieb zu gestalten, Chancen zu ergreifen, mich für andere einzusetzen, Leute zu verbinden und anzupacken" gehabt. Außerdem hätte sie "immer Menschen um mich, die mir mehr zugetraut haben, als ich mir selbst."

"Kämpferin"

Ihre Geschichte habe sie zu dem werden lassen, was sie heute sei, so Köstinger: "Die erste Frau als Landwirtschafts- und Tourismusministerin in Österreich. Eine Kämpferin, eine starke und liebende Mama."

Köstingers Ratschlag an alle Mädchen

Dann gibt Köstinger einen Ratschlag an "alle Mädchen heute": "Die schwierigsten und dunkelsten Zeiten sind die wichtigsten, daran wächst du am meisten. Glaub immer an Dich, Du kannst alles schaffen und alles werden. Umgib dich mit inspirierenden Menschen und arbeite hart. Hör mehr zu, als du selber sprichst. Bleib immer neugierig und hör nie auf zu lernen. Vertrau deinem Gefühl und wenn du Zweifel hast, dann frag um Rat und bitte um Hilfe. Sei mutig! Feiere Erfolge! Wer Dir das Gefühl gibt, dass du nicht genug bist, hat Dich nicht in seinem Leben verdient. Verzeih alles und vergiss nichts. Und das wichtigste in deinem Leben: ein enger Kreis von Freunden und Vertrauten, die immer ehrlich zu dir sind."