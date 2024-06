Kogler beschimpft Kickl als "Volksverräter"

Jetzt schießt Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler scharf gegen Herbert Kickl. Den FPÖ-Chef nennt er sogar einen "Volksverräter".

Werner Kogler schaltet jetzt in den Angriffsmodus und geht so richtig auf Herbert Kickl los.

Kogler warnt vor der FPÖ

In einem Interview mit der deutschen "Zeit" sagte Kogler unter anderem: "Wir müssen die Wähler auch darauf aufmerksam machen, was das für das Land bedeuten würde." Kogler bezog sich dabei auf eine mögliche Regierungsbeteiligung der Blauen nach der nächsten Nationalratswahl am 29. September.

"Schreckliches lauert, wenn wir denen freie Hand lassen"

"Österreich ist ein gutes Beispiel dafür, warum da Schreckliches lauert, wenn wir denen freie Hand lassen", schießt Kogler sich scharf auf die FPÖ ein. Kickl vergleicht er mit Orban und warnt vor Verletzungen der Medien- und Pressefreiheit.

"Volksverräter"-Vorwurf

Der Hammer: Kogler nennt Kickl dann einen "Volksverräter," wenn er sagt: "Da wird der 'Volkskanzler' Kickl schnell zum Volksverräter Kickl." Eine massive Attacke des Vizekanzlers auf den in allen aktuellen Umfragen führenden Kickl. Der FPÖ-Chef als "Volksverräter", das sagte Kogler im Zusammenhang mit Russland und einer Nähe zu Putin, die er den Blauen unterstellt.