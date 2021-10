Grünen-Chef trifft heute Schallenberg zum ersten Vieraugen-Gespräch über die Zukunft von Türkis-Grün.

Ab sofort sind eine Vierer-Koalition und das Neuwahl-Gespenst wieder vom Tisch.

Wien. Am Samstagabend haben die Telefone rund um das Vizekanzleramt in der Radetzkystraße am Donaukanal regelrecht geglüht – in direkten Telefonaten mit Alexander Van der Bellen, Sebastian Kurz und Alexander Schallenberg hat Werner Kogler klar gemacht, dass er mit dem neu vorgeschlagenen VP-Kanzler die türkis-grüne Koalition fortsetzen möchte. Dies auch den widerspenstigen grünen Landesgruppen zu verkaufen, war der schwierigere Teil der Übung.

Kogler sieht alle seine Forderungen erfüllt

Stress. Erst gegen 21.15 Uhr war es so weit, dass Kogler mit einem glasklaren Statement vor die Kameras treten konnte: „Der Rückzug von Sebastian Kurz aus dem Bundeskanzleramt war ein richtiger und wichtiger Schritt für die zukünftige Regierungszusammenarbeit in Verantwortung für Österreich. Es wurden mehrere Varianten diskutiert und die ÖVP hat sich für diese entschieden, die ich ihr vorgeschlagen habe.“

Koalition gerettet. Damit war klar, dass der Rücktritt von Kurz und die Präsentation der – wie gefordert – „untadeligen Persönlichkeit“ Alexander Schallenberg einen Misstrauensantrag, Neuwahlen oder ein Koalitionsabenteuer mit der FPÖ in letzter Sekunde verhindert hat.

Heute Gespräch. Schon heute will sich Kogler mit Schallenberg zu einem ersten ausführlichen Vieraugengespräch treffen – um die „wichtigen Projekte für die Zukunft mit einem stabilen Budget und einer ökologischen und sozialen Steuerreform zu garantieren“.

Van der Bellen informiert. Das, so Kogler, sei auch dem Bundespräsidenten sehr wichtig gewesen, der in alle Gespräche eingebunden gewesen sei – Alexander Van der Bellen könnte Schallenberg schon am Montag angeloben.

Wie lange nach Koglers Attacken auf den nunmehrigen Ex-Kanzler Kurz der Burgfrieden hält, wie sehr das Misstrauen gewachsen ist und wie die Rache des VP-Klubobmanns Kurz an Kogler aussieht, wird sich demnächst zeigen …