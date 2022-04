Der Altkanzler nimmt erstmals zu Gerüchten über ein Comeback Stellung.

Am 14. Mai wird Ex-Kanzler Sebastian Kurz zum ersten Mal nach seinem Abschied aus der Politik wieder öffentlich auftreten. Der 35-Jährige wird beim ÖVP-Parteitag nicht nur anwesend sein, sondern auch eine Rede halten. Das bestätigte Kurz am Montagabend auf Facebook. Viele sehen seinen Auftritt beim Parteitag als Indiz dafür, dass Kurz nun auch ein Polit-Comeback wagen könnte. Seit Tagen wird in der ÖVP das Gerücht verbreitet, dass Kurz die Partei wieder übernehmen könnte, sollte Kanzler Karl Nehammer im Sommer aufgrund der persönlichen Angriffe gegen seine Familie hinwerfen.

"Schließe Polit-Comeback aus"

oe24 konfrontierte den Altkanzler mit nun den Gerüchten, die Kurz sofort dementiert. „Das kann ich zu 100 Prozent ausschließen. Meine Zukunft ist in der Privatwirtschaft", so Kurz in einem knappen Statement gegenüber oe24.

In Rede am Parteitag will Kurz Nehammer unterstützen

Der ehemalige ÖVP-Chef startet erst vor wenigen Monaten seinen neuen Job bei Tech-Investor Peter Thiel und will sich nun vor allem Start-up-Investments widmen. Ein Kurz-Vertrauter präzisiert: "Einige in der ÖVP haben den Auftritt von Kurz beim Parteitag offenbar missverstanden. Er will dort lediglich Karl Nehammer unterstützen und die Partei zur Einigkeit aufrufen. Keine Rede von einem Comeback!"