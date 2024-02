Kremser SPÖ-Bürgermeister Resch tritt zurück

Reinhard Resch wird am (heutigen) Donnerstag als Bürgermeister von Krems zurücktreten.

Der Rückzug erfolge aus gesundheitlichen Gründen, sagte der SPÖ-Politiker in einer Gemeinderatssitzung am Mittwochabend. Als Wunschkandidat für die Nachfolge gilt der rote Stadtrat Peter Molnar. Die Wahl zum Bürgermeister wird am 14. Februar stattfinden, kündigte Resch laut Medienberichten an.

Resch hatte vor wenigen Tagen seinen bevorstehenden Rückzug offiziell bestätigt und angekündigt, den genauen Termin bei der Sitzung Mittwochabend bekanntzugeben. Die SPÖ hatte in der Statutarstadt Krems 2012 die Mandatsmehrheit nach Jahrzehnten von der Volkspartei zurückgeholt. Resch wurde in Folge Bürgermeister. Beim letzten Urnengang 2022 erreichten die Sozialdemokraten trotz eines Verlusts mit 40,92 Prozent erneut Rang eins. Die SPÖ hält 17 der insgesamt 40 Mandate im Gemeinderat. Dahinter folgen die ÖVP mit zehn Sitzen und die FPÖ mit sechs, beide Fraktionen wollen Berichten zufolge nicht für Molnar stimmen.