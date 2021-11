Kurz: 2. Geheim-Reise in einer Woche

Nach der Kurz-Reise nach Dublin wurde Kurz nun Richtung USA gesichtet.

Am Samstag staunten Reisende am Wiener Flughafen nicht schlecht: Am Langstrecken-Gate erkannte eine Augenzeugin den ÖVP-Chef beim Warten auf seinen Flieger. Ganz ohne Bodyguards und Trubel war Kurz in ­seinem neuen Alltag nur schwer auszumachen.



Die Bilder, die ÖSTERREICH exklusiv vorliegen, geben auch Aufschluss über sein Reiseziel.



Die ganze Story lesen Sie HIER mit dem oe24plus-Abo. Jetzt anmelden!