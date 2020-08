Kurz appelliert: "Wir müssen die sozialen Kontakte reduzieren"

Am Montagabend beschloss Bundeskanzler Kurz den Reigen der Sommergespräche 2020.

Bundeskanzler Sebastian Kurz beschloss am Montagabend die "ORF"-Sommergesprächs-Reihe. Dazu war er zu Gast bei Moderatorin Simone Stribl im Weingut Reisenberg in Wien-Döbling. Obwohl es "Licht am Ende des Tunnels gebe", würden den Österreichern "schwierige Monate" bevorstehen, sagte Kurz bei seiner Kanzler-Rede. Das könne auch zu einem "notwendigen Nachschärfen" bei den Corona-Maßnahmen führen.

"War die Corona-Krise das Schlimmste für sie?", fragte Stribl. "Definitv ja, Corona hat alle Dimensionen gesprengt", antwortet Kurz. Österreich sei ein wunderschönes Land mit hoher Lebensqualität, ohne Krisen, ohne Sicherheitsgefahren, so Kurz und dann habe uns Corona erschüttert, weil es das Leben auf dem Kopf gestellt war"

Bis ein normales Leben möglich sei – da seien sich die Prognosen der internationalen Regierungschefs alle in etwa gleich – könne es erst geben, wenn es eine Impfung gibt. "Nach all den Gesprächen, die ich geführt habe, sagen die Experten, dass es möglich ist, bis zum Sommer 2021 eine Impfung zu haben", so Kurz. Impfpflicht wird es keine geben, sagt der Kanzler. Obwohl er nicht zur Risikogruppe gehöre, würde er sich impfen lassen, um meine Eltern und Mitmenschen nicht gefährden wollen.

"Der Winter wird für unser Land eine riesen Herausforderung werden", sagt Kurz und appelliert an die Bevölkerung: "Durchhalten!".

"Wir müssen die sozialen Kontakte reduzieren"

Stärkere Maßnahmen werde es geben, wenn die Ampel auf Rot sein würde. Bei Städten sei die Herausforderung ein andere und man müsse auf die geografische Lage Rücksicht nehmen. "Ich halte es für sinnvoll, dass wir die Maßnahmen noch einmal nachschärfen", kündigt Kurz an. Am Mittwoch würden die Verschärfungen verkündet werden.

"Wir müssen die sozialen Kontakte reduzieren", appelliert Kurz an die Bevölkerung. Der Kanzler rät zum Abstandhalten, Masken zu tragen, wenn der Abstand nicht möglich ist. Ab morgen gibt es Veranstaltungslockerungen, die Kurz mit einer gewissen Skepsis sieht. Aber die großen Events unterliegen strengen Auflagen, so Kurz.

Bei Corona-Fällen in Schulen, könne er Schulschlüsse nicht ausschließen, aber er hoffe, dass sie nicht notwendig seien. Zunächst sollen Klassen geschlossen werden, wenn es möglich ist.