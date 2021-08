Kurz mit Abschiedsgeschenk an Merkel

Buneskanzler Sebastian Kurz trifft heute die deutsche Bundeskanzerlin Angela Merkel. Mit im Gepäck hat er eine ganz besondere Überraschung.

16 Jahre war Angela Merkel Bundeskanzlerin in Deutschland. Nach der Wahl am 26. September wird sie jedoch abtreten und das Zepter an ihren Nachfolger übergeben. Zum Abschied hat Bundeskanzler Kurz jedoch noch ein Geschenk. Beim heutigen Treffen der beiden Entscheidungsträger wird Kurz Angela Merkel Dauer-Einladung für die Salzburger Festspiele auf Lebenszeit überreichen. Zusätzlich kommt noch eine CD-Box zum 100-jährigen Festspiel-Jubiläum dazu.

"Im Rückblick würde ich sagen, dass Angela Merkel 16 Jahre lang Europa geprägt hat wie kaum jemand anderer. Ich habe die Zusammenarbeit mit ihr immer geschätzt," so Kurz.

Neben der Geschenkübergabe wird aber auch über ernste Themen gesprochen, so soll es sich bei dem Treffen um bilaterale Beziehungen und um international bedeutsame Themen Afghanistan und den Klimawandel drehen.