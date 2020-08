Kurz mit neuen Ansagen

Kanzler orchestriert seinen Start in den Herbst minutiös. Wie er Sommertalk anlegt.

Wien. Heute wird VP-Kanzler Sebastian Kurz Gast des ORF-Sommergesprächs sein. Er bildet damit den Abschluss und hat das Interview bereits gezielt vororchestriert. Immerhin hatte er am Freitag bereits seine „Erklärung“ abgegeben und aus seiner Sicht Themen ­gesetzt. Besonders aufmerksam verfolgen werden das Gespräch wohl die Roten, die sich zuletzt unfair im ORF-Sommergespräch behandelt gefühlt hatten. Aber wohl auch der grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober wird nach der Kritik des Verfassungsdienstes des Kanzleramtes genau aufpassen. Kurz wird aber wohl ohnehin voll des Lobes für seine Regierung sein.

Der Türkise will jetzt schließlich den politischen Herbst starten. Neben der Ankündigung, dass es neue Präventionsmaßnahmen gegen das Coronavirus (siehe Seite 4) geben werde, will der Regierungschef diese Woche freilich auch im Ministerrat wieder thematisch Gas geben. Am Mittwoch soll jedenfalls das neue Gesetz gegen Hass im Netz paktiert werden.

Wirtschaft und Arbeit jetzt im Fokus von Kurz

Rollen. Diese Woche sollen auch die Entlastungen – Steuerzuckerl und mehr Kindergeld ab 1. September – von und mit Finanzminister Gernot Blümel vermarktet werden. Immerhin beginnt ja auch langsam der Wahlkampf für Wien – die Wahl soll am 11. Oktober stattfinden. Und dafür will Kurz jetzt eben nicht nur heute Abend Themen setzen und dominieren.