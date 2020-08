Kurz: Schokotorte und Grillen zum Geburtstag

Heute gibt es für Kurz eine Geburtstagstorte zum 34er, Freitag seine Erklärung. Wie er jetzt neu startet.

Wien. Seinen 34. Geburtstag wird Sebastian Kurz heute zunächst im Büro verbringen. Sein Team wird ihm eine Geburtstagstorte überreichen, bevor er höchstwahrscheinlich selbst zur hitzigen Sitzung der Corona-Ampelkommission gehen wird. Freitag wird er dann seine „Erklärung“ abgeben, in der er einerseits einen „Ausblick“ über die Pandemie (siehe Seite 4) geben wird, andererseits Ansagen zu Arbeit und Wirtschaft, Bildung und Digitales plant.

Kurz will damit offiziell die Sommerpause beenden und wieder das politische Zepter in die Hand nehmen. Am Freitag wird er sich auch Fragen der Journalisten stellen – quasi eine Vorbereitung auf sein ORF-Sommergespräch im ORF.

Bevor der politische Herbst ab Montag aber wirklich losgeht, will der türkise Regierungschef am Wochenende mit Freunden und Familie daheim seinen Geburtstag nachfeiern. Geplant ist gemeinsames Grillen – outdoor und mit Abstand.

Sommergespräch und Ministerrat. Am Montagabend ist das ORF-Sommergespräch, in dem Kurz seine Ansagen vom Freitag wohl weiter ausführen möchte. Am Mittwoch ist anschließend der erste Ministerrat nach den Sommerferien, der – ÖSTERREICH berichtete – unter anderem auch über die erweiterte Maskenpflicht beraten wird. Und für den Corona-Herbst rüsten will.