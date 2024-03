Kurz-Urteil löst jetzt brutalen Wahlkampf aus

Dass das Super-Wahljahr nicht gerade mit Samthandschuhen ausgefechtet werden würde, war absehbar.

Der nicht rechtskräftige Schuldspruch in der Causa Sebastian Kurz und die Debatte über seinen Richter lösen jetzt aber einen frühzeitigen brutalen Wahlkampf aus.

In der ÖVP sieht man offenbar einen „Vernichtungsfeldzug“ gegen sich selbst und beschuldigt hinter den Kulissen eine „rot-grün-blaue Allianz“ dahinter. So mutmaßt man etwa in der Kanzlerpartei, dass das Berufungsverfahren von Kurz „bewusst nach der Wahl terminisiert“ werde. Außerdem rechnet die türkis-schwarze Welt offenbar „mit weiteren Anklagen gegen unsere Leute vor der Wahl“.

Die ÖVP will freilich nicht minder scharf zurückschlagen und nun eine Serie an parlamentarischen Anfragen stellen, die neben den Ex-Grün-Mandatar Peter Pilz auch das Justizministerium und Alma Zadic ins Visier nehmen sollen. Die zwei U-Ausschüsse, die nun starten, werden das Klima weiter drastisch verschlechtern.