Kurz wirbt um Disziplin nach Lockdown

Nur durch Einhalten der Maßnahmen kann positiver Trend fortgesetzt werden.

Wien. Die gute Nachricht für Kurz ist, dass der Lockdown gewirkt habe. Es sei gelungen, die durchschnittlichen Neuansteckungen zu halbieren. Diese Entwicklung habe dazu geführt, dass die akut bevorstehende Überforderung der Intensivstationen verhindert worden sei. Die 7-Tages-Inzidenz in Österreich sei von 522 auf 253 (pro 100.000 Einwohner) gesunken. „Diese Fortschritte dürften nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden“, warnt Kurz und bittet um Disziplin.

Auch Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat an die Bevölkerung appelliert, nicht sofort in Einkaufszentren zu strömen. Es werde „engmaschige Kontrollen“ der Polizei geben: „Speziell in Einkaufsstraßen werden verstärkte Streifen kontrollieren“, so Nehammer.