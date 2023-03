Kärnten-Wahl: SPÖ analysiert am Dienstag Wahlergebnis

Parteivorsitzender Peter Kaiser hatte am Sonntag bereits angekündigt, die volle Verantwortung für das Wahlergebnis zu übernehmen, es dürfte am Dienstag also auch um seine persönliche Zukunft gehen.

Klagenfurt. Der Landesparteivorstand der SPÖ Kärnten wird am Dienstagvormittag das - aus Parteisicht enttäuschende - Ergebnis der Landtagswahl analysieren. Um 10.00 Uhr treffen sich die Vorstandsmitglieder in der Parteizentrale in Klagenfurt. Parteivorsitzender Peter Kaiser hatte am Sonntag bereits angekündigt, die volle Verantwortung für das Wahlergebnis zu übernehmen, es dürfte am Dienstag also auch um seine persönliche Zukunft gehen. Für zu Mittag ist eine Pressekonferenz anberaumt. Zeitgleich wird auch der Landesparteivorstand der Kärntner ÖVP zusammentreffen. Die Sitzung mit Spitzenkandidat und Parteichef Martin Gruber wird im Landtagsklub der Partei über die Bühne gehen, eine Pressekonferenz wurde für 11.00 Uhr angekündigt.