LH Stelzer kam direkt aus der Kirche

Der ÖVP-Kandidat wünscht sich "mehr Stimmen als bei der letzten Wahl"

Bei strahlendem Sonnenschein hat der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Sonntag in Wolfern (Bezirk Steyr-Land) gewählt. Er spazierte gut gelaunt gemeinsam mit seiner Frau Bettina, Sohn Lukas und Tochter Lena direkt aus der Kirche zum nahen Wahllokal in der Volksschule. Er wünsche sich ein gutes Ergebnis, das sei "mehr als bei der letzten Wahl". Der Kirchgang gehöre am Sonntag einfach dazu.

Nach der Stimmabgabe, für die sich auch Familie Stelzer kurz anstellen musste, gab es zu Hause noch einen gemütlichen Brunch. Dann fuhr der Landeshauptmann nach Linz ins Heinrich-Gleißner-Haus, die ÖVP-Parteizentrale, um dort den weiteren Nachmittag zu verbringen. Sohn Lukas kandidierte erstmals für den Gemeinderat in Wolfern. "Ich mache kein Geheimnis daraus, wem meine Vorzugsstimme gehört", sagte ein offensichtlich stolzer Vater. Er habe zu Hause wohl vermittelt, dass Politik Spaß mache.