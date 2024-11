"Stalin-Versteher" - Fußi schießt gegen Babler

Die Steiermark-Wahl brachte ein blaues Polit-Beben – die SPÖ kam nur auf Platz 3 und stagniert bei 21,6 Prozent.

SPÖ-Rebell Rudi Fußi kommentiert die Wahlniederlage der SP bei der Steiermark-Wahl. Er spricht von einer "verheerenden Wahlniederlage". Fußi sagt: "Toni Lang und die steirischen Freundinnen und Freunde sind brav gelaufen und dafür ist ihnen zu danken. Doch bergauf laufen gegen einen desaströsen Bundestrend kann man nicht. Damit setzt sich eine Negativserie fort: Die ÖVP zerlegt es, die SPÖ profitiert davon nicht einmal und landet auf einem historischen Tiefpunkt."

Fußi macht SPÖ-Chef Babler für die Wahlniederlage verantwortlich: "Andreas Babler hat sämtliche Versprechen gebrochen und verfolgt nur noch ein Ziel: Es muss Vizekanzler auf der Visitenkarte stehen. Dafür opfert er alles, was er einst versprochen hat und beschädigt die ramponierte Glaubwürdigkeit der SPÖ nur noch weiter."

SPÖ-Rebell Fußi schießt gegen Babler: "Fakt ist: Die Menschen wollen keinen Stalin-Versteher an der Spitze der SPÖ haben und rennen uns daher weiter in Scharen davon. Man muss sich das einmal vorstellen, was los wäre in Wiens Journalistenblase, wenn Herbert Kickl an einem Buch mitgeschrieben hätte, das Adolf Hitler lobt. Nichts anderes hat Andreas Babler gemacht: Er hat an einem Buch mitgewirkt, das die positiven Seiten des Massenmörders und Verbrechers Josef Stalin zum Inhalt hat. Dazu kommt, dass Babler in Bezug auf seine Jagdeskapaden die Unwahrheit gesagt hat, er forderte die Verbrennung von Kreuzen in Schulen und so jemand soll als Erbe Bruno Kreiskys würdig sein?"