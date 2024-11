Letzte Umfrage sieht FPÖ an der Spitze -ÖVP droht Absturz

Auch SPÖ mit schwachem Ergebnis ++ Drexler nur Dritter

Erhebung. Vor einer Woche hat die Lazarsfeld Gesellschaft (826 Befragte vom 7. bis 11.11.) das mögliche Wahlverhalten in der Steiermark erhoben. Zum ersten Mal könnte die FPÖ nach Kärnten in einem Bundesland stärkste Partei werden. Die FPÖ mit Ex-Verteidigungsminister Mario Kunasek an der Spitze kommt laut Lazarsfeld-Hochrechnung auf 33 %- das wäre eine Verdoppelung seit 2019.

Der ÖVP mit Landeshauptmann Christopher Drexler droht demnach ein Absturz von 36 auf 27 %.Drexlers Regierungspartner, die SPÖ mit Anton Lang, verliert einen Prozentpunkt, 21 % wären das schlechteste Wahlergebnis bisher. Die Grünen würden auf 6 % halbiert. KPÖ und Neos wären mit je 6 %so stark wie im Jahr 2019.

Drexler nur Dritter: Hauptproblem der ÖVP: Die fehlende Zugkraft des Spitzenkandidaten. In der Frage nach einer Landeshauptmann-Direktwahl kommt Amtsinhaber Drexler demnach mit blamablen 16 %auf Platz 3, da liegt sogar SPÖ-Chef Lang mit 19 % besser, Kunasek hat sogar 29 %.