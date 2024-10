Ergebnis für Wallner "klarer Regierungsauftrag"

Für ÖVP-Spitzenkandidat und Landeshauptmann Markus Wallner liegt das Ergebnis seiner Partei "klar über den Erwartungen".

Er sah darin einen "mehr als klaren Regierungsauftrag", man könne darin aber auch "klare Veränderungswünsche ablesen", etwa bei Wohnen, Bürokratie und Zuwanderung. Der Abstand zur zweitgereihten FPÖ betrage mehr als zehn Prozentpunkte, zeigte sich Wallner zufrieden. Es gehe nun um eine rasche Regierungsbildung.

Wallner: "Unterm Strich überwiegt die Freude"

"Unterm Strich überwiegt die Freude", so Wallner, auf den Verlust von fast fünf Prozentpunkten gegenüber der Landtagswahl 2019 angesprochen. Das Ergebnis von 38,6 Prozent (laut Hochrechnung) sei so nicht zu erwarten gewesen, so der Landeshauptmann mit Blick auf die Verluste regierender Parteien in Europa. Mit vier bis fünf Prozentpunkten Verlusten habe man ohnehin rechnen müssen. Dennoch werde man genau auf das Ergebnis schauen. Er sah das Resultat zudem als Zeichen des "hohen Vertrauens in meine Person", dafür sei er sehr dankbar.