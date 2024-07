Lena Schilling: "Immer wieder Fehler passiert"

Die neue EU-Abgeordnete der Grünen, Lena Schilling, will die gegen sie in der Vergangenheit erhobenen Vorwürfe hinter sich lassen und sich auf ihre Arbeit im Europaparlament konzentrieren.

"Ich habe die nächsten fünf Jahre Zeit zu beweisen, wofür ich angetreten bin", verwies sie am Mittwoch in einer Pressekonferenz auf ihre Themen wie den Klimaschutz - "und daran kann man mich gerne jederzeit messen, an meinen politischen Taten".

Will sich nicht äußern

Auf Fragen, warum sie etwa falsche Behauptungen über andere verbreitet habe, wollte Schilling nicht im Detail eingehen. Sie werde sich in Zukunft zu den Hintergründen der Vorwürfe erklären, aktuell sei aber nicht der Zeitpunkt dafür.

© apa ×

© apa ×

© apa ×

Schillings erste Tage im EU-Parlament

Sie will lieber über Klima sprechen

"Ich habe Verantwortung übernommen und möchte jetzt eigentlich gerne über Politik und Klima sprechen", meinte sie dazu. Auch in der Kommunikation während des Wahlkampfs seien "immer wieder Fehler passiert", meinte Schilling in Straßburg.