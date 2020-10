Lockdown light: Was uns jetzt droht

Welche Maßnahmen Anschober in Schublade hat. Kanzler Kurz will jetzt handeln.

Am Freitag erklärte Gesundheitsminister Rudolf Anschober, dass er angesichts des starken Anstiegs der Neuinfektionsraten in Österreich „Maßnahmen in der Schublade“ habe. Kanzler Sebastian Kurz, der am Freitag Bayerns Ministerpräsident Markus Söder traf, will, wie Bayern und Deutschland, rasch reagieren. Geplant ist eine Art Lockdown Light. Was soll also kommen?