Alle sprechen über die ÖSTERREICH-Story: Schul-Lockdown wird verlängert. Bildungsexperte will im Gegenzug für Schul-Lockdown kürzere Sommerferien.

Die Sorge um die Mutation aus Großbritannien – B.1.1.7 – ist in ganz Europa groß und hat nun auch Auswirkungen auf die Schulen in Österreich.Wie ÖSTERREICH gestern exklusiv berichtete, werden die Schulen definitiv nicht wie geplant am 18. Jänner wieder aufsperren. Der Schul-Lockdown wird verlängert!