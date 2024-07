Lugner tritt bei Nationalratswahl an: "Vorbereitungen laufen"

Gerade erst hat Leo Lugner geheiratet, jetzt macht er sich für den Wahlkampf schön. Und hofft, dass die Wähler "Lugner" auf den Stimmzettel schreiben.

Leo Lugner, früher Kohlbauer, ist FPÖ-Bezirksobmann in Wien-Mariahilf. Jetzt will er in den Nationalrat, teilte auf Instagram Videos von einem Foto-Shooting. Allerdings steht er auf der Landesliste auf Platz 11 - nicht allzu aussichtsreich, um auch wirklich ein Mandat zu erhalten. Jetzt legt er es auf einen Vorzugsstimmenwahlkampf an, hofft, dass die Wähler "Lugner" auf den Stimmzettel schreiben. Mit der PR dafür hat er schon begonnen.

Lugner: "Werde natürlich eine Vorzugsstimmen-Kampagne machen"

Gegenüber oe24 sagt Leo Lugner, dass man derzeit das Wahlergebnis noch nicht abschätzen könne. Klar sei aber, so sagt Lugner: "Ich werde natürlich eine Vorzugsstimmen-Kampagne machen".

"Vorbereitungen laufen"

"Die Vorbereitungen für den Herbst laufen bereits auf Hochtouren: Fotoshooting für den kommenden Wahlkampf", schreibt Leo Lugner auf Instagram.

Lugner-Heirat Ende Juni

Der Freiheitliche ehelichte Jacqueline, die Tochter von Mörtel, am 28. Juni dieses Jahres , oe24 berichtete. In Döbling, in der für Hochzeiten gerne gewählten Kaasgraben-Kirche, wurden die zwei von Dom-Pfarrer Toni Faber getraut.

Jetzt macht sich Leo Lugner schon bereit für den Nationalratswahlkampf - wirft sich in Instagram in Schale - und hofft, dass dann möglichst viele Wähler "Lugner" ihre Vorzugsstimme geben.