Mehr Geld für Familien und Pensionisten

Türkis und Grün verhandeln ihr Entlastungspaket. Die Gewerkschaft fordert Tempo.

Österreich leidet unter der höchsten Inflation seit einem halben Jahrhundert. 8 Prozent Teuerung im Mai. Die Großhandelspreise sind sogar ein Viertel höher als im Vorjahr, all das werden die Händler teilweise bald an die Konsumenten weitergegeben müssen.

Entlastung für Familien. Die Regierung verhandelt täglich, will bis zur Nationalratssitzung am Mittwoch "eine große Entlastung" vorstellen - auch für Familien und Pensionisten. Damit spätestens im Herbst mehr Geld bei den Menschen ankommt.

"Wir brauchen ein Entlastungsfeuerwerk", fordert Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer in ÖSTERREICH. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) will die Lohnsteuer an die Inflation anpassen: "Die Abschaffung der Kalten Progression ist eine realistische Option."

Rauch für Einmalzahlung und Vermögenssteuern

Vorstoß. Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) forderte aufgrund der Rekordteuerung in der ZIB: "Die Sozialeistungen müssen angepasst werden -die Sozialhilfe, das Arbeitslosengeld, die Familienbeihilfe." Rauch ist für Einmalzahlungen im Herbst - und eine dauernde Anpassung an die Inf lation. Im Gespräch ist auch eine vorgezogene Pensionserhöhung für Pensionisten -sie erhielten heuer ein Plus von 1,8 bis 3% - die Jahresinf lation wird laut WIFO aber mindestens 6,5% betragen. Finanziert werden soll das laut Rauch auch mit Vermögenssteuern. Die ÖVP ist dagegen. Wirtschaftsexperten warnen: "Die Steuerbelastung in Österreich zählt bereits zu den höchsten der Welt."

Gewerkschaft verlangt sofort Preissenkungen Energie und Wohnen. ÖGB-Chef Wolfgang Katzian forderte am Mittwoch bei der "Preise runter"-Konferenz in der Wiener Marx Halle Preissenkungen bei Energie, Wohnen und Lebensmitteln -"und das sofort."

Gaspreis verfünffacht. So will Katzian etwa einen Preisdeckel für Strom aus Gaskraftwerken wie in Spanien und Portugal. Der Österreichische Gaspreisindex ist im Vergleich zum Juni 2021 um 424% höher. Fix: Die Regierung wird die CO2-Bepreisung auf Oktober verschieben und dann jedem Erwachsenen 250 Euro Klimabonus zahlen.