Ein Kommentar von Sebastian Bohrn Mena.

Oje, Corona ist wieder da. Vor dem Hintergrund eines ständig weiter eskalierenden Krieges in der Ukraine und einer Teuerungswelle, die mehr und mehr in der Breite der Bevölkerung durchschlägt, hatten wir das ganz verdrängt. Das Virus ist aber wieder am Vormarsch und infiziert täglich Zehntausende. Schon schwappt wieder eine Krankenstandswelle durchs Land und die unvermeidliche Frage kehrt zurück: Soll die Maskenpflicht wieder kommen?

Ich kann nicht sagen, dass ich ein Fan der Maske wäre. Ganz im Gegenteil, sie nervt mich gewaltig. Sie ist unbequem, sie ist un­angenehm und sie schafft zwischenmenschliche Distanz. Aber genau das soll sie halt leider auch und sie ist damit sehr effektiv. Alle Studien zeigen, dass die Übertragungswahrscheinlichkeit rapide absinkt, wenn alle Masken tragen. Damit können wir das Virus in seiner Ausbreitung zumindest verlangsamen.

Die Maskenpflicht beim täglichen Einkaufen ist ein vergleichsweise geringer Einschnitt und wir werden sie akzeptieren müssen. Zumeist stellt sie aber die Vorstufe zum Lockdown dar und hier müssen wir diesmal stoppen. Nur die Belagszahlen in den Krankenhäusern dürfen die Richtschnur sein, nichts anderes.