Endlich ein echter Roter

Ein Kommentar von Sebastian Bohrn Mena.

Endlich steht mit Andreas Babler mal wieder ein echter Sozialdemokrat an der Spitze der SPÖ, da kommen ein paar Apparatschiks daher, die glauben es besser zu können. Endlich bringt mit Andreas Babler ein SPÖ-Vorsitzender mal wieder sozialdemokratische Inhalte, da kommen ein paar Machtgeile daher, die ihn davon abbringen wollen. Teile der SPÖ sind wirklich kaum auszuhalten und wer jetzt allen Ernstes so gescheiterte Irrlichter wie Sven Hergovich als "Zukunftshoffnung" ins Spiel bringt, der kann nur als politisch entmündigt betrachtet werden. Die SPÖ hat die Chance und auch die Verantwortung, in diesen Krisenzeiten endlich wieder zu regieren.

Wir stehen als Gesellschaft an einem Wendepunkt: Noch mehr soziale Eiseskälte mit ÖVP &Neos? Noch mehr dumpfe Ausländer-und Wissenschaftsfeindlichkeit mit der FPÖ? Oder endlich Stabilität und ein würdevoller Umgang mit allen Menschen? Österreich braucht eine starke SPÖ und daher sollten sich die "Problembären" auf ihre Regionen und Themen konzentrieren und gemeinsam mit Gleichgesinnten innerhalb und außerhalb der Partei daran arbeiten, dass niemand an der Sozialdemokratie mehr vorbeikommt. Wann, wenn nicht jetzt?