Es gibt viele Mini-Trumps

Was bedeutet Trump für die Welt? Ein Kommentar von Sebastian Bohrn Mena.

Donald Trump ist nicht der Erfinder, sondern das Produkt einer neuen Ära. Es ist eine Zeit, die auch bei uns längst angebrochen ist und die durch Beliebigkeit, Heuchelei und Selbstaufgabe in der Politik geprägt ist. Wie schnell haben doch die Milliardäre ihre vermeintlichen Ideale über Bord geworfen, nur um ihre Profite auch für die nächsten vier Jahre abzusichern. Was danach passiert, das interessiert derzeit niemanden. Trump steht für schnelle Deals, auf den ersten Blick einfache Lösungen und klare Antworten. Er steht für Stärke und bedient damit in Krisenzeiten den Wunsch nach Führung.

Was dabei alles kaputt gemacht wird, das werden wir erst in Jahren erkennen. Die Menschenrechte werden systematisch ausgehöhlt, die Umwelt nachhaltig zerstört, der gesellschaftliche Zusammenhalt untergraben. Auch in Europa und Österreich ist dieser Stil derzeit am Vormarsch und daher potenzieren sich die Auswirkungen der Trumpschen Politik diesmal ins Vielfache.

In seiner ersten Amtszeit waren viele erstaunt, aber es gab noch Erwachsene im globalen Raum, die vieles abfederten. Mittlerweile aber sind viele Mini-Trumps unterwegs, auch bei uns, und das sollte uns wachsam werden lassen.