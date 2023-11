Gerald Grosz: Mail an Andreas Babler

Polit-Blogger und oe24-Kolumnist Gerald Grosz schreibt mit gewohnt spitzer Zunge.

Genosse Babler,

ausgerechnet am 11.11. um 11.11 Uhr ist es also soweit und die Restbestände der durch Streit und Intrige in alle Windrichtungen verstreuten Roten treffen sich in Graz zum Karnevalshochamt des in Trümmern liegenden österreichischen Sozialismus. Sie, Genosse Babler, sollen nochmals aufs Schild gehoben werden, nachdem beim letzten Parteitag Ihre lustigen Handlanger unter Ausnutzung der mathematischen Restkenntnisse nicht einmal mehr bis 600 zählen konnten. Gerüchten zufolge sollen diesmal daher auch keine 600 Delegierten mehr kommen, damit man die rechnerische Pleite einer Partei, die nicht bis 600 zählen kann, von vornherein ausschließt. Die Burgenländer haben Ihnen bereits abgesagt, da kommt nicht einmal ein Frosch vom Neusiedlersee. Doskozil zeigt ihnen auch weiter die kalte Schulter, bei der EU-Wahl wird die Landesgruppe nicht einmal den Dreck unter dem Fingernagel für ihren abgesandelten Spitzenkandidaten Schieder geben.

Auch Wiens Burgamasta, der Vorsitzende sozialdemokratischer Kleingärtner, sagt ihnen für das Zentralkomitee, vulgo Parteipräsidium, ab. Und Ihre Jugendorganisation zieht es überhaupt vor, mit den Hamas-Verstehern auf Österreichs Straßen den linken Antisemitismus lautstark zu verkünden. Die 32-Stunden-Woche zerlegte Ihnen ausgerechnet einer der letzten roten Bürgermeister einer Landeshauptstadt, der Stadthäuptling von Linz. Die Gewerkschaften nehmen Sie nicht für voll, Ihren einstigen Mitstreitern von der Antifa sind Sie mittlerweile zu brav. Herr Babler, Sie sind ja noch toter als Rendi-Wagner nach fünf Jahren. Binnen sechs Monaten haben Sie trotz der schleißigsten Bundesregierung aller Zeiten das Prozenttableau auf gerade einmal 20 Prozent gedrückt. Mit den Kanzlerträumen ist es längst vorbei, selbst die größten Fans geben Ihnen gerade einmal eine Chance auf Platz 3.

Herr Babler, wären Sie doch nur in Traiskirchen geblieben. Da hatten Sie es schön. Lauter Glückskinder sozialistischer Zuwanderungspolitik und am Wochenende ein paar schöne Stunden bei der eigenen Fasanenjagd mit den großbürgerlichen Grundstücksnachbarn Ihrer Jagdpacht. Und es beweist sich wieder das alte Sprichwort: Es kommt nichts Besseres nach. Übrigens: Was macht eigentlich Pamela Joy Rendi-Wagner?