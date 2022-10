Gerechte Asyl-Verteilung

Ein Kommentar von Sebastian Bohrn Mena:

In den ersten 8 Monaten des Jahres 2022 haben genau 56.149 Menschen bei uns um Asyl angesucht. Die meisten davon stammen übrigens aus Afghanistan, wo die Taliban wüten, oder aus Syrien, wo ein Diktator herrscht. Aber auch aus Indien und Pakistan sind Menschen auf der Suche nach ­einem besseren Leben bei uns. Kann man es ihnen verdenken? Natürlich nicht. Kann man es ihnen verwehren? Rechtlich gesehen: Ja. Wir müssen, so schwer das manchen von uns auch fallen mag, differenzieren. Das Recht auf Asyl kann und darf nicht der Ersatz für geregelte Zuwanderung sein. Die brauchen wir, auch das sollten wir außer Frage stellen. Aber wir können nicht zulassen, dass weiterhin Menschen über Serbien in die EU einreisen und dann in Österreich das Asylsystem ad absurdum führen. Das schadet uns allen, auch den Flüchtlingen übrigens.

Soll das Recht auf Asyl deswegen abgeschafft werden? Auf keinen Fall! Aber der ÖVP-Innenminister und der ÖVP-Außenminister müssen endlich ihre Arbeit machen. Wir brauchen Asylzentren an den EU-Außengrenzen und eine gerechte Verteilung innerhalb der EU und Österreichs. Schluss mit der Showpolitik, Schluss mit der durchsichtigen Inszenierung. Die Regierung soll endlich ihre Arbeit machen!