Großen Hebel ansetzen

Ein Kommentar von Sebastian Bohrn Mena.

Genau 3,7 Cent muss man ab 1.1.2024 für einen Liter Diesel mehr bezahlen, weil das Steuersystem ökologischer wird und daher klimaschädliche Prozesse (bspw. Autofahren) bestraft, während klimafreundliche Prozesse (bspw. Zugfahren) belohnt werden. Ich kann die Logik nachvollziehen und würde mir wünschen, dass wir sie auch in den Bereichen anwenden, wo wir wirklich einen großen Hebel haben. Zum Beispiel: Tierqual-Fleisch aus dem Ausland sollte extrem hoch besteuert werden, regionale Lebensmittel sehr niedrig. Plastik-Kleidung aus China sollte mit hohen Zöllen versehen werden, heimische Textilien am besten steuerfrei verkauft werden können.

Das Prinzip dahinter ist immer das gleiche. Wieso es beim Sprit geht, aber nicht beim Essen oder der Kleidung, das verstehe ich nicht. Und natürlich ärgere ich mich, als jemand der am Land lebt und viele, viele Kilometer im Auto runterspult, über jeden zusätzlichen Euro an Ausgaben. Aber das Prinzip dahinter finde ich gut und würde mir wünschen, dass wir es konsequent anwenden. Davon hätten wir dann nämlich alle was und vieles würde dann auch deutlich billiger werden.