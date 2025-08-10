Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Meinungen
Meinungen
© NEWS-LIVE

Bohrn-Mena

Lebensmittel-Konzerne an die Kette!

Von
10.08.25, 09:00
Teilen

Ein Kommentar von Sebastian Bohrn Mena.

Ein und dasselbe Produkt, vom gleichen Produzenten am gleichen Ort erzeugt, kostet bei derselben Supermarkt-Kette auf der einen Seite der Grenze doppelt so viel wie auf der anderen Seite. In Österreich muss man 6 Euro dafür bezahlen, in Deutschland aber nur 3 Euro. Die als „Österreich-Aufschlag“ bekannte Abzocke der Konsumenten wird seit Jahren von der Politik hingenommen, jetzt endlich thematisiert mit SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer ein Spitzenpolitiker diesen Wahnsinn.

Der Grund dafür ist, dass die Lebensmittel in Österreich absurd teuer sind und das liegt nicht nur an gestiegenen Energiekosten, an hohen Lohnabschlüssen oder der tollen „Versorgungsdichte“. Es liegt an der Gier der Konzerne aus Industrie und Handel, die sich mit unserem täglichen Brot eine goldene Nase verdienen. Weil sie wissen, dass wir keine Alternative mehr haben, weil sie über Jahrzehnte hinweg jeden Nahversorger zerstört und uns in die Abhängigkeit getrieben haben.

Die Antwort darauf darf jetzt aber nicht ein kleines Placebo fürs Wahlvolk sein, es muss ein grundsätzlicher Systemwandel her. Werte Regierung, legt die Lebensmittel-Konzerne endlich an die Kette und stoppt die unverschämte Abzocke!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden