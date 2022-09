Der Polit-Experte Sebastian Bohrn Mena, bekannt aus den oe24.TV-Duellen, schreibt in ÖSTERREICH.

Wladimir Putin kündigte es an, seine Trolle verbreiteten es in den Netzen – und doch kam es ganz anders. Der Überfall der Russen auf die Ukraine endete nicht triumphal nach wenigen Tagen mit einem Sieg, sondern dürfte in einen Untergang der Diktatur münden. Dass Putin jetzt hunderttausende junge Russen zum Krieg zwingen muss, weil die professionellen Streitkräfte scheinbar nicht in der Lage sind, den Kampf zu gewinnen, offenbart die ganze Schwäche seines Regimes. Es zeigt sich jetzt aber auch, dass sich die Solidarität der internationalen Staatengemeinschaft mit der Ukraine auszahlt.

Ein freies Volk verteidigt seine Heimat, und diese Kraft und Leidenschaft sollte man nicht unterschätzen. Wird Putin jetzt weiter eskalieren? Natürlich, das machen diese Diktatoren immer so. Doch am Ende wird er verlieren, und der Konflikt, so grausam und schändlich er auch sein mag, wird regional begrenzt bleiben. Denn, das zeigt sich in diesen Tagen sehr deutlich, die Russen sind nicht einmal in der Lage, die zuvor eroberten Gebiete zu halten. Nicht mehr lange, dann werden sie sich zurückziehen müssen.