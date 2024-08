Sicherheit wird entscheiden

Ein Kommentar von Sebastian Bohrn Mena.

“It’s the security, stupid!” – Wenn es ein alles beherrschendes Thema unserer Zeit gibt, dann ist es die Sicherheit. Natürlich wird dieses auch den Wahlkampf entscheiden. Es geht um die ökonomische Sicherheit, die durch Teuerung & Co bedroht ist, aber auch um die physische Sicherheit, die wir durch Extremwetter-Ereignisse und vereitelte Anschläge gefährdet sehen.

Manche sprechen sogar davon, dass angeblich unsere Gesundheitsversorgung vor dem Zusammenbruch stehen würde, auch das letztlich ein Sicherheitsthema. Und auch wenn das natürlich Unsinn ist, so spielt es doch mit unseren Ängsten. In dieser Situation wählen die Menschen die Stabilität und Verlässlichkeit. Und so paradox das wirken mag, weil dieses ja für den Status Quo bis zu einem gewissen Grad mitverantwortlich ist, da wählen wohl viele lieber das gewohnte Übel, statt sich auf Experimente einzulassen.

Das ist der Grund, wieso ÖVP deutlich besser und FPÖ deutlich schlechter abschneiden werden, als viele wohl glauben. Die SPÖ könnte auch unterschätzt sein, denn soziale Sicherheit gibt’s nur bei ihr. So oder so – das Sicherheitsthema wird diesmal alles entscheiden und man kann es niemandem verdenken, wenn er auf Bewährtes setzt.